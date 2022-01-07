على طريقة محمد شريف.. حسام حسن يلجأ إلى كورسات تدريبية للمشاركة أساسيا

قال الاعلامي محمد شبانة : "استعان حسام حسن مهاجم الأهلى بمخطط للأحمال في الفترة الماضية خلال توقف الدوري لزيادة لياقته البدنية وتطوير قدراته الهجومية قبل انطلاق مباريات كأس الرابطة".

وواصل ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "جاءت استعانه هداف الفريق بتجربة زميله محمد شريف والذي ظهر في الفترة الماضية بصحبة مخطط الأحمال خلال فترة ابتعاده عن التشكيل".

وأضاف: "يسعي حسام حسن لإثبات جدارته بعد خروجه من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني خلال الفترة الماضية".

وتابع: "كانت لجنة التخطيط بالأهلى قد رفضت فكرة رحيل حسام حسن خلال الانتقالات الشتوية القادمة، بعد الأنباء التي ترددت حول رغبة اللاعب في الرحيل".

وأوضح: "تلقى حسام حسن عرضا من نادى سموحة للعودة إلى صفوفه خلال الانتقالات الشتوية القادمة حال رغبته في الرحيل عن الأهلى".