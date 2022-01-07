7/1/2022 الجمعة.. أول يوم دوام للموظفين في تاريخ الإمارات

يؤدي الموظفون في الحكومة الاتحادية والمحلية في أبوظبي أعمالهم اليوم الجمعة، في أول يوم دوام في تاريخ الإمارات.

وأعلنت الإمارات، فى وقت سابق، تقليص أيام العمل في الأسبوع من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

كما نص القرار على توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.

واعتمدت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

وكان من المقرر أن تطبق هذه القرارات ابتداء من أول يناير الجاري، على أن يكون الأحد في الثاني من الشهر المذكور إجازة رسمية.

واعتبرت الحكومة أن القرار الجديد سيسهم "في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتحسين حياة الموظفين، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف".