إسرائيل تمنع السفر إلى كازاخستان

ذكرت قناة “كان” العبرية الليلة الماضية، أن إسرائيل قررت منع سفر مواطنيها إلى دولة لكازاخستان على خلفية حالة الاضطرابات في البلاد.



ووفقاً للقناة العبرية، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الليلة الماضية، الإسرائيليين بعدم القيام بزيارات غير ضرورية لكازاخستان.



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان" فقد جاءت التوصية في ظل الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها كازاخستان خلال الايام الماضية والاعلان عن حالة طوارئ فيها بسبب ارتفاع اسعار الوقود.