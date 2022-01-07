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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل الشابة آيات الرفاعي

صدى البلد

نشرت وزارة الداخلية السورية اعترافات قتلة الشابة آيات الرفاعي، بعدما شغل مقتلها على يد زوجها ووالده وزوجة والده، الرأي العام السوري.

وقال أحمد الحموي، والد زوج آيات في مقطع فيديو نشرته الداخلية السورية، أمس الخميس، على صفحتها في موقع "فيسبوك": "تصرفات البنت ما كانت تعجبنا، كنا نضربها عالطالعة والنازلة ونتعاون أنا ومرتي وابني على ضربها".


وأضاف: "ليلة الحادثة ضربتها على رأسها وجسمها بعصاية الخيزرانة بسبب المياه الساخنة وضياع أحد مفكات التصليح"، وذكر أن ابنه قام بعد ذلك بضربها على رأسها. وتابع: "بعد ساعة جاء ابن ابني الثاني وأخبرنا بأن آيات لا من تمها ولا من كمها".

من جهته، قال غياث الحموي، زوج الضحية: "يوم الحادثة تغدينا وضربها والدي مرتين على رأسها وجسدها، وبعد ذلك اتجهت إلى الغرفة لمعرفة سبب خلافها مع والدي، فتشاجرنا وضربت رأسها على الحائط عدة ضربات وخرجت من الغرفة وتركتها وحدها".

وذكر أنه توجه مع أخيه بها إلى المستشفى، وأنه حاول إخفاء الحقيقة على أهلها، كما أكدت والدة زوج الضحية أقوال ابنها وزوجها.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أنها ألقت القبض على أخ الجاني أبو العز، بعد تهديده لذوي الضحية والضغط عليهم لإغلاق القضية، مؤكدة على أنه سيتم تقديم زوج الضحية ووالديه وأخيه إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

وكان وزير الداخلية السوري، اللواء محمد رحمون، قد استقبل عائلة الضحية آيات الرفاعي، الخميس، واستمع لمطالبهم حول الحادثة.

وقال ذوي الضحية إنهم عرضوا على الوزير تفاصيل القضية بشكل موسع، ووعدهم بمتابعتها بشكل خاص حتى يحصلوا على حق آيات وفق القانون.

وكانت الطبيبة التي استقبلت الضحية في مستشفى المجتهد بدمشق قد قالت إن آيات "دخلت المشفى مفارقة الحياة مع توقف القلب والتنفس"، وأضافت أن والد المتوفية ووالدتها قدما ادعاء بحق زوج ابنتهما، بسبب وجود خلافات بينهما، وقالا إنها كانت تتعرض للضرب من زوجها والمعاملة السيئة من والده وزوجة والده، فتم توقيف زوجها وبتفتيش منزله عثر على قطعتي خشب على شكل عصا (خيزرانة) أحدها يوجد في رأسها عدة دبابيس حديدية.

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وزارة الداخلية السورية آيات الرفاعي الرأي العام السوري سورية محمد رحمون

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