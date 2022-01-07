وزير الخارجية الفرنسي: هناك تقدم في المحادثات النووية مع إيران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، عن وجود تقدم في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكنه أشار إلى أن الوقت لإحياء الاتفاق ينفد.

وقال لودريان لقناة “بي.إف.إم” الفرنسية: "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن الوقت ينفد".

وتجري إيران مفاوضات في فيينا حاليا مع القوى العالمية الكبرى بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس هذا الأسبوع إن محادثات فيينا حققت تقدما طفيفا وإن الولايات المتحدة تأمل في البناء على ما أُحرز من تقدم.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أمس، ان مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي تسير في مسارها الطبيعي والجيد.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على تويتر: "محادثات فيينا تسير في مسار طبيعي وجيد. مبادرات الجانب الإيراني هيأت هذه الأجواء".

وأضاف: "الأمر متروك الآن للغرب لإظهار ما إذا كان لديه حسن نية وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق جيد".