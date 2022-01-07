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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يشارك جمهوره صورة له مع شاكوش وبيكا داخل الطائرة

صدى البلد

نشر المطرب عمر كمال، صورة له مع حمو بيكا وحسن شاكوش من داخل الطائرة، وعبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق عمر كمال قائلا: “جمعة مباركة عليكم”. 

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التريند الساعة 6.. عمر كمال يروج لصدور أحدث أغانيه.. فيديو

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عمر كمال يحتفل بتخطي أغنية "إنتي قلبي" حاجز الـ 2 مليون مشاهدة

وكشف المطرب الشعبي عمر كمال، عن تعاونه الجديد مع المطرب العراقي نور الزين في أغنية جديدة بعنوان “غالي”، ونشر البوستر الترويجي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب المطرب عمر كمال ، من خلال البوستر معلقا: "من أهم الأغانى اللى غنيتها في حياتى.. يوم ٨ يناير هتسمعوا وهتشوفوا كليب "غالى“ مع نجم العراق والوطن العربى نور الزين، حاجة مشرفة و فن بجد يارب يعجبكم”.

وتخطت أغنيته الجديدة "انتي قلبي" حاجز الـ6 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب” بعد 5 أيام من طرحها، وهي دويتو فني بينه وبين المغنية شيماء المغربي.

وتصدر المطرب عمر كمال تريند “يوتيوب” للمقاطع الموسيقية الأكثر تداولا داخل مصر بأغنية "انتي قلبي وربنا"، والتي حققت 6 ملايين و650 ألف مشاهدة في 4 أيام منذ طرحها.

وجاءت النجمة شيرين في المركز الثاني بأغنيتها الجديدة "وباحلفلك" التي حققت 3 ملايين و 300 ألف مشاهدة في خلال 5 أيام.

وجاء الفنان تامر عاشور ثالثا في سباق التريند بأغنيته الجديدة "تيجي نتراهن"، التي تجاوزت 900 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة منذ طرحها.

حمو بيكا عمر كمال المطرب عمر كمال حسن شاكوش انستجرام

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