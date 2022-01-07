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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار تضرب إندونيسيا وتفرض حالة الطوارئ أسبوعين.. شاهد

فيضانات
فيضانات

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل تسبب الأمطار الغزيرة فى إندونيسيا فى حدوث فيضانات


وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت إندونيسيا في الأيام الأربعة الماضية في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في إقليم أتشيه، وفقًا للوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث.

 

الأمر الذي استدعى فرض حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 14 يومًا، بعد أن تسببت الفيضانات بنزوح آلاف السكان من منازلهم.

 

وتظهر مشاهد مصورة المواطنين وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية ويحاولون سباحة الخروج من المنطقة، وآخرين وهم يحاولون دفع سياراتهم العالقة وسط مياه الفيضانات.
 

إعصار اندونيسيا حالة الطوارئ انهيار الكوارث فيضانات الأمطار الغزيرة

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