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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. ميقاتي يلتقي عون بقصر بعبدا

عون وميقاتي
عون وميقاتي

 استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا.

وعقب اللقاء، قال ميقاتي: "في إطار دعوة الرئيس عون للحوار الوطني، طلب مني الاجتماع، وأدليت برأيي ووضعته عنده، وهناك استكمال للحديث".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد الحريري، اعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الذي دعا إليه عون.

يذكر أن عون دعا إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل، والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. 

 

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لبنان الحكومة اللبنانية الرئيس اللبناني ميشيل عون قصر بعبدا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي

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