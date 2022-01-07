عَرَض وليست مرضًا.. حسام موافي : الصفراء تصيب الأطفال والكبار |فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن “الصفراء” مرض يصيب الكبار والأطفال على حد السواء.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك ثلاثة أنواع من الصفراء،موضحا أنها عَرض و ليست مرضا.

كرات الدم الحمراء

وأوضح موافى: أن الطفل الذي يصاب بالتكسر الزائد في كرات الدم الحمراء ومصابي أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية يتعرضون لإصابة بالصفراء.

وكشف الدكتور حسام موافي أن هناك عدة أمراض تصيب الكبار وتتسبب في حدوث الإصابة بالصفراء مثل الفشل و الالتهاب والتليف الكبدي حيث أن الكبد من ضمن وظائفه طرد الصفراء من الجسم أو الانسداد المرارة والذي يعد حله التدخل الجراحي لعلاج ذلك الانسداد.