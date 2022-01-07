أهمية القراءة والاطلاع فى المكتبة لنشر الوعي الثقافي بمكتبة النمسا بالأقصر

برعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أهمية القراءة والإطلاع فى المكتبة لنشر الوعي الثقافي".

وأوضح أحمد زكى محمد كيفية القراءة والأطلاع وتوجيه الطفل والشباب إلى مكان المكتبة لمعرفتهم أقسام المعرفة ومحتويات المكتبة، كما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور المكتبات في نشر الوعي الثقافي" وأوضح حسن عبد الباري أن المكتبات هي التي تنشر الوعي الثقافي ويستفيد الأطفال والشباب بالقراءة داخل المكتبات.

إلى جانب محاضرة شرح إستخدام الكمبيوتر "نظام التشغيل ويندوز 7" وأوضحت كريمة جمعة شرح نظام التشغيل ويندوز 7 وفتح وتشغيل الجهاز والتعرف على سطح المكتب والايقونات وعلى نظام التشغيل المستخدم علي الجهاز وأسم الجهاز وفتح الملف open وإنشاء مجلد جديد new folder وتغيير أسماء الملفات والمجلدات renam وإغلاق الجهاز shutdown restore.



عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مثلث العرض المسرحي" وأوضح المخرج المسرحي محمود النجار أحمد مقدمة عن النص المسرحي ودور المخرج والممثل، إلى جانب تقديم عرض مسرح عرائس للمخرج المسرحي كريم الشاوري والفنانة سومة غريب وأغنية "جدو علي"، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنية بعنوان "كيفية تصميم ماكيت" للفنانة الشيماء محمد مرجان، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان "رسم علي الوجة" تنفيذ نرمين سمير وهبة محمد.



نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الأمراض التى تصيب جهاز المناعة" وتحدث عمرو عبد الصبور عن الهرمونات والعلاج الهرموني وفوائد العلاج الهرموني ومخاطره، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وألقى قصيدة "الصلاة علي بدر التمام"، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعرة سلوى جودة ألقت قصيدة بعنوان "على اسم مصر"للشاعر صلاح جاهين، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي في المعلومات العامة أدارته أسماء محمد.