«كاف» يقرر زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".

وعقد المكتب التنفيذي للـ(كاف) اجتماعا اليوم /الجمعة/ برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، في مدينة دوالا الكاميرونية، وذلك قبل يومين من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وقرر الكاف زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية، وجاءت كالتالي:

البطل: 5 ملايين دولار أمريكي (بزيادة قدرها 500 ألف دولار)

الوصيف: مليونان و750 ألف دولار (بزيادة قدرها 250 ألف دولار)

المتأهلون للدور نصف النهائي: مليونان و200 ألف دولار (بزيادة قدرها 200 ألف دولار)

المتأهلون إلى الدور ربع النهائي: مليون و175 ألف دولار (بزيادة قدرها 175 ألف دولار)