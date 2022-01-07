قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".
وعقد المكتب التنفيذي للـ(كاف) اجتماعا اليوم /الجمعة/ برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، في مدينة دوالا الكاميرونية، وذلك قبل يومين من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.
وقرر الكاف زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية، وجاءت كالتالي:
البطل: 5 ملايين دولار أمريكي (بزيادة قدرها 500 ألف دولار)
الوصيف: مليونان و750 ألف دولار (بزيادة قدرها 250 ألف دولار)
المتأهلون للدور نصف النهائي: مليونان و200 ألف دولار (بزيادة قدرها 200 ألف دولار)
المتأهلون إلى الدور ربع النهائي: مليون و175 ألف دولار (بزيادة قدرها 175 ألف دولار)
«كاف» يقرر زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".