أمريكا تهدد روسيا بفرض عقوبات بسبب أوكرانيا

قال مسؤول أمريكي، مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على روسيا إذا قررت غزو أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "وجودنا في شرق أوروبا التزام مهم من جانب إدارة بايدن وسنبقى على اتصال مع حلفائنا بالناتو".

وتابع: "لا صحة للأنباء حول نيتنا سحب قواتنا من شرق أوروبا، و روسيا تحاول إلقاء اللوم على الآخرين في "عدوانها" ضد أوكرانيا".

ومساء الجمعة، عبر حلف الناتو عن قلقه من" خطر فعلي" لاندلاع نزاع في أوكرانيا مع استمرار التعزيزات العسكرية الروسية على حدودها.

وقال الحلف على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرج إنه يجب أن يكون مستعدا لفشل الدبلوماسية.

وقال ستولتنبرج في ختام اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية الحلف إن "التعزيزات العسكرية لروسيا تتواصل في محيط أوكرانيا وتترافق مع خطاب يتضمن تهديدا من جانب موسكو في حال لم يتم قبولها. لكنها غير مقبولة وخطر اندلاع نزاع جديد، فعلي".

وأضاف: "استعداد روسيا لسلوك المسار الدبلوماسي الأسبوع المقبل أمر إيجابي لكن الحلف لا يمكنه قبول أن يكون له حلفاء من ”الدرجة الثانية“ لا يمكنه الدفاع عنهم".