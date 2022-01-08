طمعا في الميراث.. وفاة مسن بأزمة قلبية اتهمته ابنتاه بالزنا.. فيديو

بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة "أحمد. ع. ض" 60 سنة جثة هامده إثر تعرضه لتوقف عضلة القلب وهبوط بالدورة الدموية وأمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر برقم 171 اداري قسم ثان طنطا لسنة 2021م بسبب وفاته بشكل مفاجىء عقب خلافات أسرية ومشادات مع بناته بسبب زواجه للمرة الثانية واتهامه بالزنا ومطالبتهم بالحجر طعما في الميراث .



وأفادت مصادر ابنتيه تجردا من مشاعر الإنسانية ولقنا والدهما العجوز المسن بوابل من السباب والقذف إثر زواجه عقب وفاة أمهم خوفا على الميراث مما تسبب في وفاته بالسكتة القلبية.

وكشفت التحريات الأمنية وفقا لأقول الزوجة بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة أن ابنتيه تعدتا عليه بالسب والقذف ونهراه بسبب قيامة بالزواج بعد وفاة والدتهم وأن هناك سابقة مشاكل بينهم ومحاضر وصدر له قرار تمكين من المحامي العام بإستلام الشقه .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مستشفى طنطا الجامعى بوصول "أحمد. ع. ض" 60 سنة جثة هامده اثر تعرضه لتوقف عضلة القلب وهبوط بالدورة الدموية.