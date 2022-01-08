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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. مغامرات جومانجي في أول حفل على جزيرة ليك دي كير بجوار متحف الحضارة

صدى البلد

شهدت جزيرة  ليك دي كير بجوار متحف الحضارة المصرية بمصر القديمة وسط بحيرة عين الصيرة أول حفل شبابي يحاكي مغامرات سلسلة أفلام جوماني الشهيرة والتي تم تنفيذها بديكورات ومؤثرات بصرية وصوتية ذات مواصفات عالمية اضفت المزيد من آجواء البهجة والإثارة طوال الحفل الذي امتد لقرابة ٦ ساعات متتالية .

 

شارك في إحياء الحفل عدد من كبار موزعي الموسيقي الالكترونية الذين تفاعل معهم الشباب من الجنسين على التوالي  بداية من ال دي جي المميز أبوسمرا ومرورا بافضل دي جي نسائي   IRA'/8KEYS بالإضافة إلى أدهم Dou وختاما ب يوسف عواد  إلى جانب فقرات إستعراضية مبهرة قدمتها عدد من ال Dncers  من مختلف الجنسيات.


فكرة الحفل لم يسبق تقديمها في مصر وخطفت أنظار وإعجاب الجمهور حيث تواجدت الحيوانات البرية الحية والثعابين الضخمة بجانب مجسمات الفيلة والزرافات والأشجار المتحركة والتي ساهمت فى تزايد الشعورا بآجواء المغامرة والإثارة والتي جاءت مطابقة لمشاهد جومانجي خاصة مع المؤثرات الصوتية والبصرية سواء النهارية أو الليلة.


الحفل قامت بالإعداد له جنى كرار التي تعد اصغر منظمة حفلات بمصر والتي تتميز بافكارها المبتكرة غير المسبوقة وقام بالتنفيذ خالد أمين الذي استعان بوليد الحريري للاضاءة والمؤثرات البصرية وعماد نبيل للصوت  و تصوير صلاح جودة.

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صور متحف الحضارة افتتاح متحف الحضارة متحف الحضارة المصري عين الصيرة جومانجي

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