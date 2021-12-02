تحويلات مرورية.. لربط كوبرى محور عين الصيرة بالطريق الدائري بالبساتين

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال ربط كوبرى محور عين الصيرة بالطريق الدائرى وتوسعة وتطوير الطريق الدائرى بمنطقة البساتين بالقاهرة .

سيام عمل إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى :-

- القادم من مناطق أعلى الأتوستراد ومتجه إلى الجيزة وأعلى النيل .. تحويل الطريق الرئيسى إلى الطريق الداعم بطول 500 متر ، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى .. على أن تكون فترة الأعمال 30 يوماً إعتباراً من الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021 وعلى مدار اليوم بالكامل.

- القادم من مناطق الجيزة وأعلى النيل ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة .. إتخاذ المنزل المؤدى إلى طريق الكورنيش مع غلق مطلع أثر النبى المتجه أعلى الطريق الدائرى فى نفس الاتجاه .. على أن تبدأ الأعمال إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 3/12/ 2021 من الساعة 12.05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً وعلى مدار 15 يوماً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.