نوال الزغبي تشارك جمهوها رحلتها الي بيروت

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت نوال الزغبي من المطار مرتدية الكمامة و علقت قائلة : off to Beirut



وكانت قد طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى ، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ونشرت جزءاً منها عبر حسابها على انستجرام.



وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".