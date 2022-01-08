أول تجربة في 2022.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا نحو البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغيانغ في العام الجديد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان، إنّ المقذوف أطلق من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة باتجاه البحر، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.

أشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى أنه في 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة في الوقت الذي لم تردّ كوريا الشمالية على الدعوة التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة لإجراء محادثات بين البلدين.

وتخضع بيونجيانج لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها النووي والبالستي اللذين سجّلا تقدّماً كبيراً في عهد كيم جونج-أون.

عقوبات دولية

وكوريا الشمالية ممنوعة بموجب قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي من تطوير ترسانتها النووية أو البالستية، لكنّها لا تبالي بهذا الحظر، الأمر الذي عاد عليها بعقوبات دولية متعدّدة.