بسمة وهبة تتشاجر مع إبنتها عبر انستجرام .. فيديو

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد عبرحسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفديوهات “إنستجرام ”.

وظهرت بسمة وهبة وهي تتشاجر مع ابنتها وتطلب منها غلق الاغاني وعلقت قائلة : بجد زهقت من زن خديجه.



و كانت قد حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من منصات التواصل الاجتماعي، ونشر الصور الشخصية عليها، واصفة "شهوة التصوير" بأنه "خرّاب البيوت"، فبعدما بنيت البيوت على الحب والتماسك والرحمة، وتربية المجتمع تغير هذا الأمر بسبب السوشيال ميديا.

وأضافت وهبة، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "وأصبح لدينا خراب بيوت يمكنه تحويل سكينة كل بيت إلى خراب، أتحدث عن منصات التواصل الاجتماعي، الوحش اللي خرب حياتنا، مش سايب حد في حاله، أتحدث عن كاميرا الموبايل، سفاح البيوت الجديد، دمر عائلات وأسر كاملة، بسبب شهوة التصوير والنشر بداخلنا".

وتابعت: "علمونا زمان من الأدب والاحترام والأخلاق إن نشر الغسيل له أصول، إننا ننشر الحاجات الكبيرة زي الملايات عشان الحاجات الصغيرة زي اللبس متبقاش باينة للناس، لكن دلوقتي كل حاجة بتتصور حفلات خاصة وخروجات ومناسبات، وبقينا عايشين تحت رحمة التريند، بس مش واخدين بالنا إننا نذبح بعضنا البعض وندمر بعض ونخرب بيوتنا".