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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| حكومة اليمن تحقق انتصارات عسكرية على الحوثي.. والسعودية تطلع فرنسا على ملابسات حادث رالي داكار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:.

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة
أكدت إثيوبيا أنها تعمل جاهدة على تعزيز الدبلوماسية القوية مع الدول في عام 2022، وإكمال بناء سد النهضة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن إثيوبيا "واجهت تحديات كثيرة في العام الماضي 2021، منها تعثر المفاوضات الثلاثية 

قرار عاجل من فرنسا بشأن رالي داكار بعد انفجار سيارة سائق بالسعودية
قالت فرنسا إنها لا تستبعد قف رالي دكار 2022 في السعودية على خلفية الانفجار الذي وقع في 30 ديسمبر، في جدة، طال سيارة السائق الفرنسي فيليب بوترون وأدى لإصابته بجروح خطيرة..

بيان عاجل من السعودية بشأن حادث رالي داكار
أعلنت المملكة العربية السعودية أن الجهات المختصة، تعمل على التنسيق وإطلاع المختصين من الجانب الفرنسي بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار 2022.

رئيس كازاخستان: تعرضنا لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في الخارج
اعتبر الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، أن بلاده تعرضت لـ"عدوان مسلح" نفذه "إرهابيون مدربون في الخارج"، مشيرا إلى أنه تم رصد 20 ألفا منهم في ألما آتا وحدها.

رائحة كيميائية في الهواء.. انفجارات مدوية تهز كازاخستان
أفادت وسائل إعلام محلية في كازاخستان بسماع دوي 3 انفجارات في باحة إحدى مناطق مدينة ألما آتا، وظهور "رائحة كيميائية في الهواء".

أمريكا تهدد روسيا بفرض عقوبات بسبب أوكرانيا
قال مسؤول أمريكي، مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على روسيا إذا قررت غزو أوكرانيا.

بلينكن: انتظروا ردًا أمريكيًا قويًا حال أي عمل عدائي روسي ضد أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي عمل عدائي روسي ضد أوكرانيا.

اليمن.. ألوية العمالقة تستعد لتحرير مديرية عين من الحوثيين
أعلنت قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، مساء أمس الجمعة، جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية "إعصار الجنوب"، وذلك لتحرير مديرية عين على الحدود من مأرب.

ألوية العمالقة تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من مديرية عين في شبوة
أعلنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، منح ميليشيا الحوثي مهلة مدتها 6 ساعات للإنسحاب الفوري من مديرية عين في محافظة شبوة.

بايدن: فيروس كورونا لن يبقى لفترة طويلة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إنه لا يعتقد أن فيروس كورونا سيكون مصدر قلق دائم للأمريكيين.

 

 

 

فرنسا روسيا السعودية المملكة العربية السعودية كورونا رالى دكار اليمن الحوثي ألوية العمالقة

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