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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. ألوية العمالقة تستعد لتحرير مديرية عين من الحوثيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، مساء أمس الجمعة، جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية "إعصار الجنوب"، وذلك لتحرير مديرية عين على الحدود من مأرب.

وأعطت ألوية العمالقة مهلة من 6 ساعات لمليشيات الحوثي في الانسحاب من مديرية عين للانسحاب الفوري أو سوف يتم بدء العملية العسكرية البرية.

وأكدت أنه في حال عدم انسحاب مليشيات الحوثي سوف تبدأ "حملة جوية وبرية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدكها وتدميرها في مديرية عين وطردها بالقوة، وقد أعذر من أنذر".

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وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض الوزير العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان "مدينة العليا" من قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأشاد الوزير بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمعارك التحرير، منوها بأهمية المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف مديرية بيحان.

وفي مطلع يناير الجاري أطلقت ألوية العمالقة الجنوبية عملية "إعصار الجنوب" لطرد مليشيات الحوثي من مديريات شبوة الغربية، حيث حررت في المرحلة الأولى مديرية عسيلان بالكامل على الحدود من مأرب اليمنية.

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