السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور

شاركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ ، في نقل السادة القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية بعدد من محافظات الجمهورية .

حيث قامت الهيئة بإضافة عدد من العربات على بعض القطارات وتشغيل عدد من القطارات المخصوصة ( النوم - VIP ) لتسهيل انتقال أعضاء الهيئات القضائية المكلفين بالاشراف علي الانتخابات ودون المساس بالقطارات المجدوله والتى تخدم جمهور الركاب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم كافة الإمكانات لدعم تنفيذ الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٥ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، ومراعاة تقديم خدمة نقل مميزة وذات كفاءة عالية لتأمين وصول القضاه إلى مقار لجانهم الانتخابية في التوقيتات المقررة.