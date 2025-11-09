تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بأبوظبي، متجهة إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على عقد عدة جلسات منفردة مع اللاعبين، قبل التحرك إلى ملعب المباراة، لمنحهم دفعة معنوية قوية قبل انطلاق مواجهة النهائي.

‎ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‎‏

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

تنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات أون سبورتس حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري.

وحددت الشبكة قناة أبو ظبي الرياضية 1 (AD SPORTS 1) لنقل اللقاء.

كما تنقل قناة ON Sports المباراة عبر قناة ON Sports HD1.