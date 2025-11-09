بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي

افتتح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، صباح اليوم، مركز التدريب التابع لشركة "آر إي تي بي ديف للنقل كايرو" — الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق وقطار العاصمة الكهربائي الخفيف (LRT).

وجاء افتتاح المركز على هامش انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، المقام تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، والذي تُعقد فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المركز الجديد

ويهدف المركز الجديد إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في تشغيل وصيانة وسائل الجر الكهربائي، بما يشمل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية وتعزيز الأداء التشغيلي للعاملين في قطاع النقل الحديث.

وأكد بيان صادر عن شركة "آر إي تي بي ديف للنقل كايرو" أن مركز التدريب يمثل فرصة متميزة للعاملين لاكتساب مهارات جديدة وتطوير أدائهم العملي، بما يسهم في رفع معدلات الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من:الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل،الدكتور طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والمهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة "آر إي تي بي ديف للنقل كايرو".