النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي

حمادة خطاب

افتتح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، صباح اليوم، مركز التدريب التابع لشركة "آر إي تي بي ديف للنقل كايرو" — الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق وقطار العاصمة الكهربائي الخفيف (LRT).

وجاء افتتاح المركز على هامش انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، المقام تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، والذي تُعقد فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المركز الجديد

ويهدف المركز الجديد إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في تشغيل وصيانة وسائل الجر الكهربائي، بما يشمل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية وتعزيز الأداء التشغيلي للعاملين في قطاع النقل الحديث.

وأكد بيان صادر عن شركة "آر إي تي بي ديف للنقل كايرو" أن مركز التدريب يمثل فرصة متميزة للعاملين لاكتساب مهارات جديدة وتطوير أدائهم العملي، بما يسهم في رفع معدلات الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من:الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل،الدكتور طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والمهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة "آر إي تي بي ديف للنقل كايرو".

الخط الأخضر الثالث معرض ومؤتمر النقل الذكي كامل الوزير ووزير النقل آر إي تي بي ديف للنقل كايرو

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاوقاف

الأوقاف تنظم ندوة توعوية عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بحقوق المنوفية

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر في اذاعة القران الكريم بهذا الموعد

نيابةً عن أمين البحوث الإسلامية.. أمين العليا للدعوة يشارك في ندوة كلية التربية حول دور الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

أمين اللجنة العليا للدعوة: الكليات الأزهرية تسهم في منع تغريب العقول

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

