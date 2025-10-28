برلماني يطالب وزير النقل بتدخل عاجل لإنقاذ الأرواح على الطريق الدولي الساحلي

تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بسرعة التدخل لوضع حلول عاجلة لمشكلة الحوادث المتكررة على الطريق الدولي الساحلي المار بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة غياب الإنارة والعلامات الإرشادية وعدم وجود أماكن آمنة لعبور المشاة.

وأوضح “الجندي” أن الطريق الدولي الساحلي الممتد من مخارج النفق وحتى ميناء البرلس يعد من أكثر الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة على مدار اليوم، سواء من الأهالي أو الصيادين المتوجهين إلى بحيرة البرلس، مشيراً إلى أن انعدام الإضاءة وغياب العلامات التحذيرية والإرشادية يمثلان خطراً داهمًا على حياة المواطنين، خاصة في ساعات الليل.

نسب الحوادث على مستوى الجمهورية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كوبري البرلس والمنطقة المحيطة بالنفق مظلمان تمامًا وتفتقران لأي علامات تحذيرية أو إرشادية، ما يجعل القيادة في تلك المنطقة شديدة الخطورة، لافتًا إلى أن الأهالي أكدوا أن هذا الطريق يشهد واحدة من أعلى نسب الحوادث على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة النقل.

وطالب “الجندي” الوزارة بإدراج خطة عاجلة لإنارة الطريق الدولي الساحلي بطول مدينة برج البرلس، بدءًا من مخرج النفق وحتى ميناء البرلس، إلى جانب وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية الكافية لضمان سلامة قائدي المركبات، وإنشاء أنفاق آمنة للمشاة على امتداد المدينة لخدمة الصيادين الذين يعبرون الطريق يوميًا في أثناء توجههم لأعمالهم ببحيرة البرلس.

وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في خفض معدلات الحوادث وحماية الأرواح وتحسين كفاءة الطريق الدولي باعتباره محورًا استراتيجيًا يخدم شمال الدلتا ويربط بين المحافظات الساحلية.

وشدد “الجندي” على أن هذه المطالب تتسق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير في تطوير شبكات الطرق والمحاور القومية، داعيًا إلى تحرك عاجل لتدارك منطقة برج البرلس التي تمثل “نقطة سوداء” على خريطة الطريق الدولي الساحلي، واستكمال المنظومة الوطنية للطرق الآمنة في مختلف أنحاء الجمهورية.