قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة
ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب وزير النقل بتدخل عاجل لإنقاذ الأرواح على الطريق الدولي الساحلي

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
حسن رضوان

تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بسرعة التدخل لوضع حلول عاجلة لمشكلة الحوادث المتكررة على الطريق الدولي الساحلي المار بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة غياب الإنارة والعلامات الإرشادية وعدم وجود أماكن آمنة لعبور المشاة.

وأوضح “الجندي” أن الطريق الدولي الساحلي الممتد من مخارج النفق وحتى ميناء البرلس يعد من أكثر الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة على مدار اليوم، سواء من الأهالي أو الصيادين المتوجهين إلى بحيرة البرلس، مشيراً إلى أن انعدام الإضاءة وغياب العلامات التحذيرية والإرشادية يمثلان خطراً داهمًا على حياة المواطنين، خاصة في ساعات الليل.

 نسب الحوادث على مستوى الجمهورية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كوبري البرلس والمنطقة المحيطة بالنفق مظلمان تمامًا وتفتقران لأي علامات تحذيرية أو إرشادية، ما يجعل القيادة في تلك المنطقة شديدة الخطورة، لافتًا إلى أن الأهالي أكدوا أن هذا الطريق يشهد واحدة من أعلى نسب الحوادث على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة النقل.

وطالب “الجندي” الوزارة بإدراج خطة عاجلة لإنارة الطريق الدولي الساحلي بطول مدينة برج البرلس، بدءًا من مخرج النفق وحتى ميناء البرلس، إلى جانب وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية الكافية لضمان سلامة قائدي المركبات، وإنشاء أنفاق آمنة للمشاة على امتداد المدينة لخدمة الصيادين الذين يعبرون الطريق يوميًا في أثناء توجههم لأعمالهم ببحيرة البرلس.

وأكد أن هذه الخطوات ستسهم في خفض معدلات الحوادث وحماية الأرواح وتحسين كفاءة الطريق الدولي باعتباره محورًا استراتيجيًا يخدم شمال الدلتا ويربط بين المحافظات الساحلية.

وشدد “الجندي” على أن هذه المطالب تتسق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير في تطوير شبكات الطرق والمحاور القومية، داعيًا إلى تحرك عاجل لتدارك منطقة برج البرلس التي تمثل “نقطة سوداء” على خريطة الطريق الدولي الساحلي، واستكمال المنظومة الوطنية للطرق الآمنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

طريق الموت وزير النقل لطريق الدولي الساحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

ترشيحاتنا

عمرو بدر الدين

عمرو بدر الدين يطرح منظومة مالية وتشريعية جديدة لحماية المشترين وضمان استقرار السوق العقارية

صادرات

شعبة الأدوات الكهربائية: 36.6 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال 9 أشهر

شريف الصياد

التصديري للصناعات الهندسية: الصادرات تحقق 9 أشهر متتالية من الصعود

بالصور

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد