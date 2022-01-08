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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين إلى محافظتي أسوان والإسكندرية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة) ، وذلك يومي يومي 9 و 10 يناير 2022  للكشف والعلاج مجانًا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل ) .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظة أسوان والإسكندرية 

قوافل طبية 

الصحة: تطعيم 12 ألف مواطن خلال احتفالا عيد الميلاد المجيد ضمن حملة «معا نطمئن» 
 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 12 ألف و100 مواطن بلقاحات فيروس كورونا، وتقديم التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأكثر من 40 ألف مواطن، ، في الكنائس والميادين العامة، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك من خلال الفرق الطبية التي وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بإطلاقها في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وللحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بالتوازي مع حملة التطعيمات، تم إطلاق 40 عيادة متنقلة، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لتقديم خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، من قياس الضغط والسكر وكافة الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبية وصرف العلاج بالمجان ل 1200 مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التطعيمات تم توزيعها على محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية"، وذلك بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة، تشمل "طبيب وممرض ومدخل بيانات" حيث تقوم تلك الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر في عملها على مدار 3 أيام بداية من أمس حتى يوم السبت المقبل.

وتابع أن دور فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، يتمثل في تقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق  التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا «عبدالغفار» المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الصحة العامة، ومكتسبات الدولة في التصدي لجائحة كورونا، مناشدا المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

الصحة كورونا الخميس الكنائس الميادين العامة

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