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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"المسرحي لشباب الجنوب" يعلن أسماء العروض المشاركة بدورته السادسة

المهرجان المسرحي
المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة أسماء العروض العربية والأجنبية المشاركة في الدورة السادسة من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 15 إلى 20 مارس القادم .
وقال المؤلف المسرحي بكري عبد الحميد مدير المهرجان - في تصريح أمس السبت - إن الدورة الحالية تتضمن عددا كبيرا من البرامج الفنية والفعاليات الثقافية المختلفة والتي تقام لأول مرة في الصعيد.

 

 لافتا إلى أن إدارة المهرجان تلقت أكثر من 200 عرض مسرحي عربي وأجنبي، بالإضافة إلى أكثر من 120 عرضا مصريا للمشاركة في الدورة الجديدة.


وأضاف أن لجنة المشاهدة استقرت على العروض الأجنبية المشاركة في المسابقة الرسمية وهي: العريش (سلطنة عمان) والسيدة إم (هولندا) والزهور الأخيرة (إيطاليا) ومهرجون (إسبانيا) وداكن (نيبال) وعندما يكون قوس قزح كافيا (الهند) وبنات رهواجة (الجزائر) والبرباس (السعودية) وجندر مات (العراق) وزهايمر (السودان) وقطار الباقورة (الأردن) وتراتيل ثورة نساء (الأردن) والآلهة غير ملامة (غانا).


وتابع أن قائمة العروض المصرية المرشحة للمشاركة بالمسابقة الرسمية تضم 10 عروض مسرحية وهي "موسم الهجرة إلى الشمال" لفرقة الجنوبي، و"حسن ونعيمة" لفرقة الكرنك، و"فستان فرح" فرقة الهاية، و"نعيمة" لفرقة النور للمكفوفين، و"شفيقة" لفرقة كلاكيت، و"دكر ولد عمران" لفرقة الوهج، و"أنا" لفرقة أندر جراوند، و"كونيكت 4"لفرقة مجرابه، و"صرخة حواء" لفرقة ريأكشن المسرحية.\
وأشار إلى أن إدارة المهرجان استحدثت هذا العام عددا من البرامج المسرحية حتى يتعرف شباب الجنوب على عروض ومناهج مسرحية مختلفة؛ فهناك برنامج خارج المسابقة يتضمن عرض كونترباص (بولندا) وعراق للأبد (فرنسا/العراق ) والقعدة (السودان)، ومن مصر عروض (وجع أحلامنا) و(قناة خلطبيطة).


وأوضح أن برنامج عروض مسرح الشارع يتضمن عروض: الجار (الجزائر) ومريض (تونس/الأردن )، ومثقال (سوريا /مصر) وداموس (تونس) واحتراق كالعنقاء (العراق) وعجاف+ 200 (ليبيا ).
 

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