نقابة الغزل والنسيج بالمحلة: صرف تعويضات لضحايا ومصابي حادث شركة النصر

وجهت اللجنة النقابية بشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، اليوم "السبت"، الشكر إلى النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم ، على رد فعلها الفوري بشأن حادث سقوط سقف بشركة النصر بالمحلة، وهو الأمر الذي تسبب في وفاة عامل وإصابة أخر .



وأشارت اللجنة، إلى أن رئيس النقابة العامة قرر صرف مبلغ 100 ألف جنيه من النقابة العامة للمتوفي والمصاب بواقع 50 ألف للمتوفي و20 ألف للمصاب، إضافة إلى إعانة من اللجنة النقابية بواقع 20 ألف للمتوفي، و10 آلاف للمصاب.



وقالت اللجنة النقابية، إن موقف النقابة العامة كان له رد فعل إيجابي لدى عمال الشركة نظرا لقيامها بدورها المنوط بالمنظمات النقابية العمالية، وهو حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم المشتركة والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الصحية والاجتماعية.