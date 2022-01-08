محافظ الغربية يستقبل شباب مبادرة "بلاستكة" لتدوير المخلفات الصلبة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، دعم كافة المبادرات الشبابية التي تساهم مع المحافظة في التدوير الآمن والمستدام للمخلفات الصلبة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقِدَ مع ممثلي شركة " بلاستكة " ، وهي إحدى الشركات الشبابية الناشئة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، بحضور الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال بالمحافظة.

وخلال اللقاء استمع محافظ الغربية إلى شرح مفصل عن فكرة الشركة والدوافع التي جعلت الشباب يقبلوا على تنفيذها وإخراجها بهذا الشكل الرائع الذي يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، إذ تسعى الشركة إلى التعامل مع التحديات المحلية لمحافظة الغربية في إدارة وتدوير المخلفات الصلبة بدءًا من الفصل والجمع المنزلي للمخلفات مروراً بإعادة التدوير وحتى التعامل مع انخفاض الوعي الثقافي الخاص بإعادة تدوير المخلفات.

ومن جانبه أشاد محافظ الغربية بفكر الشباب وعملهم وخاصةً أن فكرة المشروع قائمة على التعامل مع التحديات القائمة بتفعيل التكنولوجيا الرقمية من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يتضمن إتمام عملية التجميع المنظم، مما يساهم في التقليل من الوارد اليومي من المخلفات بالمحافظة عن طريق جمع المخلفات التي تم فصلها في المنزل في مقابل حصول الأسرة على حزمة مميزات منها خصومات وقسائم شراء على (خدمات الأكل والشرب ، الخدمات التعليمية ، الخدمات الطبية والسلع الغذائية والتموينية ).

وأكد المحافظ دعمه الكامل لجهود الشباب المساهمة في التعامل المستدام مع التحديات البيئية وتذليل كافة التحديات التي قد تعيق عملهم ، موجهاً بنشر الفكرة في مركز زفتى ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، والتي صُنِفت كأكثر الممارسات التنموية استدامةً على مستوى العالم .

ومن جانبهم، أكد الشباب أن أهداف الشركة تمتد لتوطين أهداف التنمية المستدامة الواردة في رؤية مصر ٢٠٣٠ من تحقيق ( التحول الرقمي ، استخدام التكنولوجيا في جميع أنحاء الحياة ، المدن المستدامة، المحافظة على البيئة ، التوعية الثقافية بإعادة التدوير ، توفير فرص عمل للشباب، التشجير وتوفير البدائل للمواطنين مثل المنتجات الصديقة للبيئة والحقائب المصنوعة من القماش) .

كما أكد الشباب خلال عرضهم أن الشركة انطلقت من مدينة طنطا، وأنهم يسعون جاهدين لتعميم الفكرة بكافة مراكز ومدن المحافظة بل وخارج المحافظة أيضاً وخاصةً أن الشركة قد حققت مجموعة من الإنجازات في فترة وجيزة ، حيث قامت الشركة بإعادة تدوير ٦٥ طن من المخلفات الصلبة ، تشغيل ٣٠ موظف وعامل واشتراك ٥٠ سيدة منزل مع "بلاستكة" مما ساهم في توفير دخل إضافي لتلك الأسر ، ذلك إلى جانب تحسين الصورة العامة للعاملين في قطاع المخلفات.

محافظ الغربية يستقبل شباب مبادرة "بلاستكة" لتدوير المخلفات الصلبة

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