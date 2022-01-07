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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية: ميلاد السيد المسيح عيدا لكل المصريين

محافظ الغربية يقدم
محافظ الغربية يقدم التهنئة للإخوة الأقباط في عيد الميلاد الم

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، من خلال زيارة صباحية للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، والأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد.

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وحرص محافظ الغربية على تقديم التهنئة للأقباط في مقر مطرانية طنطا حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة، كما توجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، حيث استقبله القس منسي راعي الكنيسة، وعدد من رجال الدين والقساوسة.

وخلال الزيارة أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة لروح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد، فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام.

وأشار إلى أن ميلاد السيد المسيح هو عيد لكل المصريين، فنحن جميعاً حائط صد واحد لوطننا الغالي، وتجلى ذلك في الكثير من المناسبات في العصر الحديث منها ثورة ١٩ والحروب العسكرية، خاصة حرب أكتوبر ١٩٧٣ التي حارب فيها الجميع مسلم ومسيحي وروت دمائهم أرض الوطن من أجل تحريره، كما كان لتكاتف رجال الدين المسيحي الدور البارز في نجاح ثورة الشعب في ٣٠ يونيو.

محافظ الغربية يقدم واجب العزاء في وفاة القمص بسادة بطرس

وأضاف محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين، فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها الطيب بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار لتظل مصر أم الدنيا وقد الدنيا كما يحلم فخامة الرئيس.

جاء ذلك بحضور اللواء زكريا حجازي مساعد مدير الأمن، النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب، النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ ،الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا وعدد من رجال الدين والقساوسة.

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