جمارك السلوم تحبط تهريب 30 ألف دولار لـ ليبيا

أحبطت جمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى؛ محاولة تهريب 30 ألف دولار و 20 بطاقة إئتمان ATM لبنوك مختلفة كانت داخل سيارة متجهة للأراضي الليبية.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، عن أن السيارة المشتبه بها تم تفتيشها واكتشاف وجود كيس أسود مخبأة داخل مخرج هواء التكييف؛ حيث أخفاها قائدها بغرض التهرب من الجمارك.



تم تشكيل لجنة جمركية من برئاسة محمد ابراهيم الوكيل ومحمد عبد العظيم مديرى الإدارة وعضوية " أحمد أنور، محمد يوسف العجمي ،علاء عنتر، محمد حنفي" وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .