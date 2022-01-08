بني مزار بالمنيا تستعد لاستقبال ضحايا حادث الطور بجنوب سيناء

حاله من الحزن تسيطر على أهالي قرى أعطو وشلقام وساقولا ومنشية اليوسفي بمركز بني مزار شمال المنيا بعد كشف هوية ضحايا حادث مدينة الطور بجنوب سيناء وتبين أن معظم الضحايا من أبناء قري بني مزار ويستعد أهالي هذة القرى لاستقبال جثامين أبنائهم من الضحايا.

كشفت الأجهزة المختصة بمحافظة جنوب سيناء هوية المتوفين في حادث تصادم أتوبيس مع ميكروباص، الذي وقع صباح اليوم السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء وتسبب في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18 آخرين.

وأسفر الحادث عن وفاة محمود عبد الرحيم محمد أحمد، وعادل زايد جمال، وأحمد مصطفى محمد أبو النور، وأحمد شعبان محمد أحمد، ومحمد جابر رمضان سائق الأتوبيس، وأشرف محمود إسماعيل، وكمال محمد عبد الفتاح علي، وضاحي محمود، ورجب السيد أحمد، وجاري التعرف على هوية باقي الجثث.

كانت مديرية أمن جنوب سيناء تلقت صباح اليوم السبت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم ب.ص- 8994، وأتوبيس نقل عام رقم ج.ط.أ- 2695 على بعد 10 كيلو متر من مدينة طور سيناء وأسفر عن وقوع 16 حالة وفاة وإصابة 18 آخرين وتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لنقل الجثث لمستشفى الطور العام، ونقل 18 مصابًا إلى مركز الزهراء الطبي.