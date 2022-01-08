ميتا تعلن عن مركز جديد للخصوصية لإعلام مستخدميها عن "مصير" بياناتهم الشخصية

أعلنت شركة ميتا "فيسبوك سابقا" إنشائها مركزا جديدا للخصوصية عبر تطبيقاتها المختلفة فيسبوك وإنستجرام وواتسآب، لإعلام المستخدمين عن البيانات التى تقوم الشركة بمشاركتها مع الجهات الأخرى، وكذلك كيفية حمايتها.

وبحسب موقع Engadget فإن مركز الخصوصية الجديد سيتعامل مع المخاوف التى تواجه مستخدمى شركة ميتا وتطبيقاتها والمتعلقة بشكوك أثيرت في وقت سابق بأن الشركة تشارك بيانات المستخدمين الشخصية مع شركات الإعلانات لاستهدافهم والاستفادة منها.

ويوفر مركز خصوصية ميتا معلومات حول جمع البيانات ومشاركتها وأمانها واستخدام البيانات والإعلانات، وكذلك سياسة البيانات وكيفية استخدام العديد من إعدادات الخصوصية والأمان.



ويمكن للمستخدمين معرفة كيفية إعداد مصادقة ثنائية ، والحصول على توضيح حول من يمكنه رؤية منشوراتهم ، وأنواع البيانات التي تجمعها شركة ميتا، وكيف تستخدم هذه المعلومات.



وفى الوقت الحالي، يتوفر مركز الخصوصية الجديد لعدد معين من مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة على موقع فيسبوك لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.



وتخطط شركة ميتا لطرح مركز الخصوصية الجديد على المزيد من التطبيقات والمستخدمين في الأشهر المقبلة، حيث يمكنك العثور على مركز الخصوصية في قسم الإعدادات والخصوصية، كما ستقدم ميتا طرقًا أخرى للوصول إليها في المستقبل.

