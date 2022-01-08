"خسائر بشعة إثر حادث تصادم بمدينة الطور".. صحة جنوب سيناء تكشف التفاصيل

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ، إن الساعة الخامسة والثلث صباحا كان هناك أتوبيس وسط غرب الدلتا متجه إلي شرم الشيخ من خلال الطريق القديم وكان مقابل له ميكروباص به عمال يعملون في شرم الشيخ .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الأتوبيس والميكروباص اصطدموا ببعضهم البعض وحاليا النيابة تحقق في سبب الواقعة ونتج عن هذا الحادث وفاة 16 مواطنا و 18 إصابة .

وأوضح أيمن رخا ، إن جميع ركاب الميكروباص توفوا وشخصين من الأتوبيس ، مؤكدا أن الأرصاد تطلق تحذيرات من عدم السفر في هذه الأوقات بسبب الشبورة .