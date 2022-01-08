عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها في سوريا

تركيا تعلن مقتل 3
تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها في سوريا

أعلنت تركيا، اليوم السبت، مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون على الشريط الحدودي مع سوريا، حسبما أكدت وزارة الدفاع.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى تعرض قرى بشمال سوريا لقصف يرجح أنه من الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له، تزامنا مع انفجارات بطائرات مسيرة، وسط نزوح كبير لأهالي المنطقة.

أفادت التقارير بوقوع 3 انفجارات بطائرة مسيرة يرجح أنها تركية في عين العرب "كوباني"، وسط أنباء عن إصابات، وأضرار في أماكن الانفجارات.

حصيلة قياسية.. تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

سوريا تسلم العراق 50 إرهابيا منتمين لتنظيم «داعش»

ويوم أمس الجمعة، أعلنت تركيا تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" بشمال سوريا.

أكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن قوات الكوماندوز التركية تواصل مكافحة الإرهابيين بشمال سوريا بحزم.

وقالت إن الجيش التركي رد بالمثل على عناصر التنظيم الإرهابي الذين حاولوا استهداف منطقة عملية "نبع السلام"، مؤكدة أن الجيش التركي تمكن من تحييد 8 إرهابيين من التنظيم.

يشار إلى أنه في أكتوبر 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات بشمال سوريا، لإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

تركيا سوريا الجيش التركي قوات تركية سوريا الأكراد وزارة الدفاع التركية

موضوعات متعلقة

سوريا تسلم العراق 50 إرهابيا منتمين لتنظيم «داعش»

بقيمة مليار دولار .. تركيا أكبر مستورد للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية

حصيلة قياسية.. تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

ترشيحاتنا

مفيد فوزي: عانيت كثيرًا من كلام الناس.. وعشت حياتي مع قلمي ونس العمر|فيديو

لعنها الله .. مفيد فوزي : ثقافة الفضائح هتكت أسرار الناس |فيديو

ضبط عامل بمعهد ديني تحرش بطفلة خلال أداء الامتحانات في طلخا

تجاوزات دار أيتام مملوكة للأمين| إيقاف وكيل "تضامن بني سويف" عن العمل

بطل العالم في التزلج.. رياضي شهير يقتل نفسه بالخطأ خلال رحلة صيد

ميتا تعلن عن مركز جديد للخصوصية لإعلام مستخدميها عن "مصير" بياناتهم الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

ضحايا محمد الأمين يكشفن أفعاله المخلة في فيلته بـ الساحل الشمالي

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

فيديو

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

انعدام الرؤية.. تفاصيل حادث طريق الطور - أبو رديس.. فيديوجراف

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ