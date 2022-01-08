تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها في سوريا

أعلنت تركيا، اليوم السبت، مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون على الشريط الحدودي مع سوريا، حسبما أكدت وزارة الدفاع.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى تعرض قرى بشمال سوريا لقصف يرجح أنه من الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له، تزامنا مع انفجارات بطائرات مسيرة، وسط نزوح كبير لأهالي المنطقة.

أفادت التقارير بوقوع 3 انفجارات بطائرة مسيرة يرجح أنها تركية في عين العرب "كوباني"، وسط أنباء عن إصابات، وأضرار في أماكن الانفجارات.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت تركيا تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" بشمال سوريا.

أكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن قوات الكوماندوز التركية تواصل مكافحة الإرهابيين بشمال سوريا بحزم.

وقالت إن الجيش التركي رد بالمثل على عناصر التنظيم الإرهابي الذين حاولوا استهداف منطقة عملية "نبع السلام"، مؤكدة أن الجيش التركي تمكن من تحييد 8 إرهابيين من التنظيم.

يشار إلى أنه في أكتوبر 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات بشمال سوريا، لإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.