هل اختبار PCR يكشف الإصابة بـ متغير أوميكرون؟

أبلغت الهند عن 1117100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 3000 إصابة بمتغير أوميكرون.

وأحد الأسئلة الأكثر شيوعًا هو ما إذا كان أن اختبار الـ PCR أو ختبار المستضد السريع يؤكدان إصابة الشخص بـ متغير أوميكرون Omicron.

وقال الدكتور لانسلوت بينتو المشرف على الدراسة، من المحتمل أن تكون معظم الإصابات في الموجة الحالية ناجمة عن متغير أوميكرون Omicron، من المحتمل جدًا أن يكون تسرب الجين S على اختبار RT PCR هو الإصابة بأوميكرون.

طلب المركز من الولايات اعتماد استراتيجية اختبار RT PCR مزدوجة للكشف عن متغير أوميكرون Omicron في الجسم حيث سيتم تحديد التسلسل الجيني للعينات التي تظهر إيجابية لتسرب الجين S فقط.

فيما يتعلق باكتشاف متغير Omicron من خلال اختبار فيروس كورونا قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): "تستمر اختبارات PCR المستخدمة على نطاق واسع واختبارات التشخيص السريع المستندة إلى المستضد في اكتشاف عدوى COVID-19، بما في ذلك أوميكرون Omicron.