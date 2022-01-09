أستاذ فيروسات بلندن ينصح بتلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا.. والسبب تجنب هذه المخاوف|فيديو

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ الفيروسات بـلندن ، إن هناك اختلاطا يحدث للناس بين دور الأنفلونزا والإصابة بكورونا ، مؤكدا أن الجهاز الوحيد الذى يستخدم للكشف عن كورونا هو pcr وفي بعض الدول لا يشخص الحالات جيدا .

واضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن أي شخص يشعر بأعراض الإصابة بالأنفلونزا أو كورونا يجب علية أن يعتزل عن الأخرين في منزله ويقوم بشرب السوائل الساخنة يعطي جسده الراحة اللازمة ، مشيرا إلي أن أعراض أوميكرون خفيفة وليست شديدة .

وأوضح الشربيني أن الجميع يجب عليهم أخذ اللقاحات بالجرعتين وإن أمكن الحصول علي الجرعة الثالثة يجب أن يتلقاها المواطنون ويفضل تلقي اللقاح في الجرعة الثالثة من نوع مختلف من اللقاحات من أجل الحصول علي مناعة مكتسبة قوية .