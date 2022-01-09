عبد الستار صبري: كرستيانو رونالدو كان يراني مثله الأعلى في بداياته..فيديو

قال عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق وبنفيكا البرتغالي ، إن المنتخب المصري الأن يلعب بطريقة مميزة ، لافتا إلى أن كرة القدم تغيرت عن الماضي كثيرا ومن مميزات هذا الجيل السرعة والقوة والالتحام بشكل قوي ، وكنا نعوض هذا في الماضي بالمراوغة والمهارة .

وأضاف صبري خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، إن كريستيانو رونالدو كان يراني مثله الأعلى في بداياته وهذا اعترف به كرستيانو عندما شاهدني في مباراة في البرتغال وسن كريستيانو كان وقتها 18 سنة وأجاب بذلك عندما سئل عن مثله الأعلى في كرة القدم .

وأوضح صبري ، أن كريستيانو عنيد جدا ويجب أن يكون هو رقم 1 ولدية طموح كبير جدا ، مؤكدا أن كريستيانو يقلق من محمد صلاح وفي جهة أخرى محمد صلاح لا يلتف له .