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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد : رحيل كهربا قرار ظالم .. وموسيماني «يحب ويكره»

كهربا
كهربا

وجه رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق العديد من الانتقادات إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء عقب قرار رحيل محمود عبد المنعم كهربا إلى فريق هاتاي التركي .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN":" موسيماني مدرب يحب ويكره ، وهذا الأمر قادر على تدمير أي فريق ، فأتعجب من إصراره على استبعاد كهربا من المباريات بشكل مستمر ، في مقابل الإصرار على الدفع بالموزمبيقي لويس ميكيسوني الذي لم يقدم أوراق اعتماده منذ قدومه إلى النادي الأهلي هذا الموسم ، ولذلك أرى أن قرار إعارة كهربا إلى فريق هاتاي التركي ، قرار ظالم وغير مبرر ".

ونجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تمديد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة موسم إضافي، لينتهي موسم 2025 .

وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي هاتاي سبور، لإعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء إلى النادي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ويطير كهربا الى تركيا غدا للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله إلى فريق هاتاي التركي .

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