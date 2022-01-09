ذكرى رحيل إبراهيم خان.. تزوج من سهير رمزي.. وعاش اغلب حياته بمصر

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير إبراهيم خان عن عمر ناهز 70 عامًا بعد تليف حاد في الكبد والرئتين ورحلة علاج قاسية.

ولد خان من أب سوداني وأم مصرية، له مشوار فني امتد لما يقرب من 40 عامًا، وعاش معظم حياته بمصر ومثل الكثير من الأفلام وعشرات المسلسلات التليفزيونية إلا أنه لم يصعد إلى دور البطولة.

تزوج إبراهيم خان من الفنانة سهير رمزي، ولكن الزيجة لم تستمر طويلًا حتى انفصلا، ليدخل في عزلة عاطفية لفترة ثم تزوج مرة أخرى من سيدة خارج الوسط الفني، وهى الزيجة التي أسفرت عن ابنته الوحيدة.

من أبرز أفلامه "غروب وشروق" مع السندريلا سعاد حسني، ورشدي أباظة، وفي الدراما التلفزيونية مشاركته في مسلسل "رأفت الهجان"، أمام الفنان محمود عبدالعزيز، وقيامه بدور ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي "إلياهو جادوسكى".