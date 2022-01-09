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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل رامي جمال ومسلم وبتشان بموسم الرياض

صدى البلد

يستعد المطربان رامى جمال وأحمد بتشان ومسلم، لإحياء حفلاً غنائيًا في الرياض يوم 13 يناير الجارى، ويقدم كل منهما عدد من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور.

وأخطر الفنان رامي جمال،جمهوره، بأنه سوف يتغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انشغاله الدائم، ونشر مجموعة صور له من خلال حسابه الفني بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال صوره:"الفتره الجايه ممكن اغيب عنكم علي السوشيال ميديا شويه بفكر اخد اجازه منها شويه علشان عندي شويه شغل محتاجين تركيز ووعد ان شاء الله مش هغيب كتير علشان بتوحشوني ".

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وطرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسة" الذي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

وطرح رامي جمال مؤخراً عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح..
 

رامي جمال الفنان رامي جمال مسرح الزمالك أحمد بتشان مسلم هديب مغني الراب الأردني

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