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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تفاصيل حفل عاصي الحلاني ومروان خوري وملحم زين بموسم الرياض

صدى البلد

يستعد المطربون عاصي الحلاني ومروان خوري وملحم زين لاحياء حفلاً غنائيًا في الرياض يوم 13 يناير الجارى، ويفتح باب التذاكر يوم ٩ من هذا الشهر، ويقدم كل منهم عدد من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور.

وكان قد أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح حديقة اليوبيل، ضمن سلسلة سهرات إكسبو الفنية التي ينظمها المنتج والمخرج صلاح الياسري "الياسري للإنتاج الفني" بالتعاون مع "إكسبو 2020 دبي"، وقدم وسط حفاوة وتفاعل واسع من الجمهور باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية والذي إفتتح بعد دخوله المسرح بأغنية "بحبك وبغار"، ثم تنقّل بين أغنياته القديمة والجديدة، والتي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، وأخذ محبّوه يردِّدون معه كلماتها التي يحفظونها عن ضهر قلب.

تفاصيل حفل عاصي الحلاني في إكسبو 2020 دبي

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وأعرب عاصي الحلاني عن فخره وسعادته بأن يشارك بإحياء حفل في هذا الحدث العالمي الأبرز، وأن يقف على خشبة مسرح اليوبيل الضخم متعاوناً مع الياسري للإنتاج، وقال: شكراً لدولة الإمارات "منارة الفن"، وشكراً لدبي وللقائمين على "إكسبو 2020 دبي" الذين يهتمّون بأدق التفاصيل لتنفيذ سلسلة من أهم الفعاليات الفنية التي يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم، وتمنّى أن تظل دولة الإمارات دائماً وطن الفرح والسلام والتطوّر والإبهار.

لبنان عاصي الحلاني مروان خوري إكسبو 2020 دبي اللبناني عاصي الحلاني ملحم زين

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