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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل برفقة زوجها تامر حسني

صدى البلد

شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بسمة بوسيل  بإطلالة جذابة برفقة زوجها ، ما حازت على إعجاب متابعيها .

شاهد.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة شتوية راقية

شاهد.. إطلالة جذابة لـ بسمة بوسيل عبر انستجرام

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد ظهر خلاله الفنان تامر حسني بصحبة زوجته بسمة بوسيل، وهما يغنيان دويتو رومانسي.

وظهرت بسمة وهي تغني قائلة "كل لما بتيجي سيرتك ياللي عمري ابتدى من يوم ما شفتك"، ليرد عليها تامر "وحياة تعبي وأيامي لأكون لك ضهر واتحدى كل الدنيا عشانك ياللي مكانك جوايا".

 

أثار الفنان تامر حسني، حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته بعدما حل ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم” احتفلا بليلة رأس السنة، والذى كشف فيها عن كثير من تفاصيل حياته الشخصية والفنية.

 

و كان قد كشف تامر حسني، عن حلم حياته منذ بدايته الفنية وهو أن يصبح فنانا شاملا، مضيفا: "كنت احلم بان أكون فنانا شاملا، أغني وألحن واكتب الأغاني الخاصة بي، وامثل وأخرج أفلامي في السينما وانتج أفلام".

 

وأوضح تامر حسنى: "90% من أفلامي من تأليفي، وهذه معلومة لا يعلمها الكثير من  جمهوري، ومن بين ما لا يعرفه الجمهور أيضا أن حفلاتي علي المسرح مدتها طبقا للتعاقد تستغرق ساعة إلا ربع ولكن من أجل جمهوري ومحبتهم لي ولأغاني أمد فقرتي إلى ساعة ونصف".

 

وكشف تامر حسنى، عن سر تقليده صوت كل من بهاء سلطان وسوسن بدر في أعماله، قائلا: "هناك ظروف تضع الممثل في موقف صعب ولابد أن يكون هناك حلول من أجل سير العمل وكانت من بينها تقليد صوت بهاء سلطان في إحدى الأغاني التي كانت من المفترض تسجيلها معا وذلك بالاتفاق مع المنتج نصر محروس واستغلالا لنجاح أغنية "قوم اقف وانت بتكلمني".

 

وأضاف تامر حسنى: “كان هناك تحدى بيني وبين نصر محروس في هذا الأمر ولم أكن ناوي طرح الأغنية واتفقت مع بهاء سلطان على موعد لتسجيل الأغنية الجديدة ولكن بهاء لم يلتزم بالموعد وقررت تسجيل الأغنية الصوتي وقمت بتقليد صوت بهاء سلطان في الكوبليه الخاص به وتم تسريب الأغنية وحققت نجاحا كبيرا”.

 

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