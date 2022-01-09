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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن مقترح في مفاوضات فيينا النووية مع إيران

صدى البلد

قال ميخائيل أوليانوف رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إن روسيا قدمت مقترحات لضمان عدم تكرار المشاكل التي واجهتها الصفقة سابقا.

وحسب "روسيا اليوم"، قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا:"أجرينا في ختام اليوم اجتماعا تقليديا لأطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (من دون إيران) وكذلك الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص جرى بحث القضية الصعبة لضمانات عدم تكرار المشاكل السابقة. وقدم الوفد الروسي عددا من المقترحات بهذا الشأن".

وكان أوليانوف قال:"يمكنني أن أقول إن الأجواء في مفاوضات فيينا إيجابية وعملية. يبدو انطلاقا من اتصالاتي مع نظرائي أنهم يشاركون هذا التقييم. إننا نمضي قدما. ليس سريعا ولكن بشكل تدريجي".

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إيران: مفاوضات فيينا النووية تسير على الطرق الصحيح

وتستضيف فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

روسيا فيينا ايران ميخائيل أوليانوف الولايات المتحدة

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