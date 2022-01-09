اعتقال نحو 300 شخص حاولوا الهروب من كازاخستان

قال وزير الداخلية الكازاخستاني ييرلان تورجومباييف إن قرابة 300 شخص اعتقلوا في كازاخستان أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد.

وفقًا لوزارة الداخلية في كازاخستان، تجاوز عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاضطرابات الجماعية في كازاخستان الأسبوع الماضي 5100 شخص. قال تورجومباييف إن 300 شخص اعتقلوا على الحدود في 6-7 يناير.

ونقل عن مقر العمليات يوم الاحد قوله:"عند محاولة عبور حدود الدولة، تم اعتقال حوالي 300 شخص حاولوا مغادرة البلاد بالسيارة أو سيرًا على الأقدام. وتمت مصادرة الأسلحة النارية والأشياء المسروقة ، بما في ذلك الهواتف المحمولة ومبالغ كبيرة من المال بالعملات المحلية والأجنبية".