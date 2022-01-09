مصرع ربة منزل سقطت من الدور الثالث في سوهاج

لقيت ربة منزل في بداية العقد الثالث من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث، بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع سيدة داخل منزلها دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المدعوة «شرين. ص - 20 عامًا - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية»، وبمناظرتها ظاهريًا، تبين إصابتها كسر في قاع الجمجمة.

وبسؤال كل من والدها المدعو "صبري م ن ا" 55 عامًا، عامل، ووالدتها المدعوة "سيده ا ن" 48 عامًا، ربة منزل، وزوجة شقيقها "زهرة ع ن ا" 24 عامًا ربة منزل، ويقيمون بذات الناحية، أفادوا بأنه أثناء نزول المذكورة سلم المنزل بدون سور، بالطابق الثالث انزلقت قدماها وسقطت أرضًا مما نتج عنه وفاتها في الحال، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.