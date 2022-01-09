روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى كازاخستان بسبب الاحتجاجات

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، تعليق رحلاتها الجوية إلى كازاخستان مؤقتا، إثر الاحتجاجات المشتعلة في كازاخستان.

وأعلنت "إيروفلوت" في بيان رسمي، وفق ما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم الأحد "إلغاء الرحلات المنتظمة من روسيا إلى جميع المدن في كازاخستان حتى 10 يناير الجاري، بينما سيتم إلغاء الرحلات الجوية من كازاخستان حتى 11 يناير الجاري".

وأضافت أن الخطوط الجوية الروسية لن تبيع تذاكر رحلاتها من روسيا إلى كازاخستان حتى 20 يناير الجاري، وللرحلات الجوية القادمة من كازاخستان حتى الحادي والعشرين من نفس الشهر.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.