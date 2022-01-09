العراق.. احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ4 عبوات ناسفة في 3 محافظات

تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية ، اليوم الأحد، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ4 عبوات ناسفة في ثلاث محافظات.

ووفقا لوكالة "إيرث نيوز" العراقية، ذكرت خلية الاعلام الامني في بيان أنه: "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد واثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي".

وأضاف البيان، أن "الاستهداف كان معد باستخدام 4 عبوات ناسفة معدات للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد – البصرة".

وأشار البيان إلى “تفكيك العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".

وفي سياق آخر، كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن إعلان حالة الاستنفار القصوى في حاوي ديالى.

وقال المصدر في حديث لوكالة "العهد نيوز"، إن الاعلان عن حالة الاستنفار جاء عقب هجمات داعش الارهابي على نقاط امنية للحشد الشعبي والجيش في محيط قرية البو بكر ضمن حاوي العظيم في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت والتي اسفرت عن مقتل جندي وإصابة أخر.