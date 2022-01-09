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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منحنى الموت.. مصرع شخص وإصابة أخر في حادث جديد بالدائري الأوسطي| صور

حادث الدائري الاوسطي
حادث الدائري الاوسطي

لقى شخص مصرعه وأصيب أخر، في حادث إنقلاب سيارة نقل واشتعالها على الطريق الدائري الأوسطي اليوم الأحد بحلوان.

 

واستيقظ سكان مدينة حلوان و١٥ مايو، على حادث جديد على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة نفق الاوتوستراد.

 

ورجحت التحريات الأولية في الحادث ، انفجار أحد إطارات سيارة نقل تجر مقطورة ، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

 

وشرحت التحريات انقلاب السيارة على يمين الطريق الدائري الأوسطي ، القادم من التجمع باتجاه البدرشين وأكتوبر، وتهشمها وانفجار تنك البنزين الخاص بها.

 

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق سيارة نقل، اشتعلت فيها النيران على الطريق الدائري الأوسطي ، عقب انقلابها في حادث مروري بنطاق مدينة حلوان.

 

وتجري قيادات المرور على الطريق الدائري الأوسطي، عمليات تسيير الحركة المرورية لمنع التكدسات على طريق الاوتوستراد أعلى موقع الحادث أو على الدائري الاوسطي بمكان الحادث.

 

- حادث انقلاب سيارة على الدائري الاوسطي:


وكان الطريق الدائري الاوسطي شهد ظهر الأربعاء الماضي ٥ يناير ٢٠٢٢ حادث مروري مأساوي، يبعد أمتار قليلة عن حادث انقلاب سيارة نقل و تفحمها الذي وقع صباح اليوم الأحد.

 

حيث اصطدمت حينها سيارة نقل تجُر مقطورة بعدد من السيارات التي كانت متوقفة لازالة اثار حادث اخر، في الاتجاه القادم من التجمع باتجاه مناطق البدرشين بعد أمتار من نفق الاوتوستراد.

 

ونتج عن الحادث الذي وقع على الطريق الدائري الاوسطي، حينها مصرع شخص وإصابة نحو ٨ آخرين، واشتعال النيران في ١٠ سيارات بين حريق كلي وجزئي.

 

- انقلاب سيارة نقل على الطريق الدائري الأوسطي


تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها على الطريق الدائري الاوسطي، في القادم من مناطق التجمع والعاصمة باتجاه وادي حوف والجيزة.

 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق السيارة، وقيادات المرور لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

 

وجاري البحث عن وجود سائق السيارة داخلها من عدمه عقب السيطرة على الحريق.

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شخص مصرعه السيارة النقل الطريق الدائرى الاوسطي بحلوان

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