في حملات تفتيشية بـ7 مراكز.. بيطري المنيا يحرر 27 محضرًا لمحال جزارة مخالفة

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا 13 حملة تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية ب7مراكز (المنيا - ملوي - مغاغة- مطاى -العدوة- أبو قرقاص - سمالوط).

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 27محضراً، منها 3 محاضر بإجمالي وزن 47.500 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتحرير 24 محضر بإجمالى وزن 224.900 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.