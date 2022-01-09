فتاوى تشفي الصدور.. هل الدعاء يغير القدر؟.. وما هو حكم قول «وحياتك» للترجي؟.. وهل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟.. وحكم التبرع بـ بطاطين للفقراء من زكاة المال

فتاوى تشفي الصدور

هل الدعاء يغير القدر؟

ما هو حكم قول «وحياتك» للترجي؟ الإفتاء ترد بحديث نبوي

جاءت سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن وأنا بدون وضوء.. فما الحكم؟

التصرف الصحيح في الأوراق المكتوب عليها لفظ الجلالة

هل يجوز التبرع بـ بطاطين للفقراء من زكاة المال؟

هل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟

حكم وضع المكياج خارج المنزل

فى البداية ورد سؤال مضمونة: هل الدعاء يغير القدر ؟.. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه، "هل الدعاء يغير القدر؟" .

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال "هل الدعاء يغير القدر؟" : أننا مأمورن بالدعاء، ولا ندري ما القدر، وماذا كتب عند الله .

وأوضح أمين الفتوى أن الإنسان لا يعلم إلا ما أمر به وهو الدعاء، قال تعالى “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ”، وقال النبي “ الدعاء العبادة” وفي رواية "الدعاء مخ العبادة".

وأضاف أمين الفتوى أن المهم أن يؤدي الإنسان العبادة التى عليه ويرفع يده إلى الله ويدعو ، أما القدر فلا يدري ما كتب عند الله حتى يعلم أن الدعاء رد القدر أم لا.

وأشار أمين الفتوى إلى أن العبد عندما يدعو الله يحدث له أحد الأمرين؛ الأول أما أن يحقق الله له ما أراد أو أن يرفع عنه مصيبة بمثل ما دعا به، فمثلا شخص دعا أن ينجح ابنه في الامتحان ورسب، فلا يقل لم يستجب الله لي ، فالله أعطاه نعم أخرى ورفه عنه بلايا أخري وهو لا يدري بها.

وتابع أمين الفتوى: “والأمر الآخر قد لا يستجيب الله لك فى الدنيا ولكن يأجرك فى الآخرة ، فأنت فى كل الأحوال إذا دعوت الله فأنت الأجور وهي متاجرة مع الله”.

فيما قالت دار الإفتاء المصرية إن كلمة «وحياتك» لا تستعمل في الغالب على جهة الحلف بها، وإنما تستعمل في المناشدة وسؤال الناس بعضهم بعضًا بما هو عزيز عليهم؛ فهي من باب الترجي وتأكيد الكلام.

وأكدت الإفتاء أن لفظ"وحياتك" جائز شرعًا؛ لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة، وجريان عادة الناس عليه بما لا يخالف الشرع الشريف.

ثم قالت دار الإفتاء المصرية إن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق القارئ والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه.

وأضافت دار الإفتاء أنه يشترط له أن يكون الساجد على وضوء، وهناك توسعة في الذكر باللسان لمن لم يتمكن من السجود؛ بأن يقول: “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر”.

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان لديه أوراق مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم أو الأحاديث التى بها لفظ الجلالة ويخاف أن توطأ الأقدام فيجوز له حرق هذه الاوراق أو دفنها فى مكان بعيد عن وطء الأقدام.



وأضاف "عاشور" فى إجابته عن سؤال « ما حكم ورق الجرائد فى الاستعمال الذى يحتوى على لفظ الجلالة؟»، أن هذه قبل ان تكون مسألة فقهية هى مسألة ثقافية فلابد أن تكون هناك ثقافة بأن أى ورق يحتوى على آيات من القرآن أو ذكر لفظ الجلاله أو أسماء الله الحسنى أو أسماء الأنبياء لابد أن نحترمه ونتعامل معه بأن نضعه فى فرامة الورق فإن لم توجد فنحرقه ولكن الأهم أن نتخلص منها بطريقة لائقة لأنها كانت محلا لأشياء مقدسة لاسم الله وغيره، فهذه تحتاج ثقافة حتى لا نؤثم غيرنا.

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز التبرع بالبطاطين من زكاة المال؟".



وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفميا يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.



وأضاف أمين الفتوى: " لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.



وتابع أمين الفتوى والحالة الثانية: إذا أراد شخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتيقن أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا، فكأنه علم أن الفقير هذا سيشتري البطانية بـ 100 جنيه فجاز له أن يخرجها من الزكاة إذا كان سيعطيها له بـ 70 مثلا، فيكون قد حقق له المصلحة ورخص عليه السعر ووصلت الزكاة فيما هو بحاجة إليه.

كما وتلقي الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الله رحيم بعباده ، ومن رحمته أَخْفَى غَيْبَهُ عنهم .. ومن ذلك أنه قد يبتليهم ببعض البلايا كالمَرَض مَثَلًا ، ولكن ليس كل الابتلاء عقوبة ، بل إما أن يكون رَفْعًا للدرجات أو تكفيِرًا للسيئات ، وكلاهما خير للعبد يوم يلقاه .

وأوضح مستشار المفتي أن الذي يطمئن العبد في وقت الابتلاء أن يكون راضِيًا بقضاء الله ويُسَلِّم له الأمر ، فإن فعل ذلك كان في كَنَفِ الله ومَعِيَّتِه وحمايته حتى وهو في شدة مرضه.

واستشهد بالحديث القدسي قال الله تعالى : " يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (أي لم تَزُرْنِي)، قالَ : يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ ، وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ ؟ قالَ : أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ ".

وأشار إلى أنه ينبغي على الإنسان ألا يفكر في المَرَض : هل هو عقوبة أوْ لا ؟ ولكن كُنْ راضيًا يكن مرضك وابتلاؤك لك وليس عليك .

ما حكم وضع المكياج خارج المنزل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “ ما حكم وضع المكياج خارج المنزل ؟”: إن المكياج حلال للمرأة المتزوجة الذى تضعه في بيتها أمام زوجها.

وتابع “شلبي” أما بالنسبة لغير الزوج فلا يجوز لها أن تضع شيئا وتخرج به، أو تظهر به أمام من لا يحل لها.